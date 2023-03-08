بالصور.. احتفال النساء بـ 8 آذار على مدار أكثر من عقد

2013.. استقبلت النساء ي 8 آذار بنقلة نوعية في عفرين

(صورة 2013 عفرين)

لأول مرة بعد ثورة 19 تموز، احتفلت النساء في عفرين باليوم العالمي للمرأة.

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2014.. نحو الأمة الديمقراطية

(صورة 2014 عفرين)

احتفلت النساء في عفرين، تحت شعار "بالمرأة الحرة نحو الأمة الديمقراطية، نبارك 8 آذار".

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2015.. نصب تمثال المرأة الحرة في عامودا

(صورة 2015 عامودا)

زين تمثال المرأة الحرة مدينة عامودا في اليوم العالمي للمرأة.

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2016.. اجتمعت النساء في الدرباسية لدعم مقاومة باكور

(صورة 2016 الدرباسية)

احتشدت الآلاف من النساء في إقليم الجزيرة على الحدود المصطنعة بين روج آفا وباكور كردستان؛ لدعم مقاومة أهالي ناحية جزيرة بوتان أمام ممارسات حزب العدالة والتنمية.

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2017.. بروح مقاومة إمرالي نستقبل 8 آذار

(صورة 2017 كوباني)

احتفل أهالي كوباني باليوم العالمي للمرأة في ساحة آرين ميركان، تحت شعار "بروح مقاومة إمرالي نستقبل 8 من آذار ونضمن الحرية".

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2018.. حرية النساء من حرية القائد

(صورة 2018 حي الشيخ مقصود)

وسط ارتدائهن الزي الفلكلوري، احتفلت النساء في حي الشيخ مقصود بحلب تحت شعار "النساء يناضلن من أجل حريتهن وحرية قائدهن".

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2019.. تضامنت النساء في قامشلو مع مقاومة ليلى كوفن

(صورة 2019 قامشلو)

احتفالات متضامنة مع إضراب المناضلة والبرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى كوفن من أجل رفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان، بشعار "بطليعة ليلى كوفن، سنصعد النضال ونعيش أحراراً مع القائد".

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2020.. الشهباء: كل الأيام 8 آذار

(صورة 2020 شهباء)

دعت احتفالية مقاطعة الشهباء إلى جعل كل الأيام 8 آذار.

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2021.. نضالنا ضمان ثورة المرأة

(صورة 2021 تل تمر)

احتفلت النساء من كافة المكونات بـ 8 آذار تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، و "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا وعهدهن عهدنا".

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2022.. معاً نحمي ثورتنا

(صورة 2022 قامشلو)

تزينت الساحات بشعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وبأعلام مؤتمر ستار وصور الشهيدات والقائد عبد الله أوجلان.

(ي م)

ANHA