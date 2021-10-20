بالصور.. أبرز المشاهد من اعتصام سيمالكا المندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

تظهر صور التقطها مراسلنا منذ الـ 5 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مئات المعتصمين في ساحة معبر سيمالكا على نهر دجلة بين روج آفا وباشور (جنوب كردستان).

ويشهد معبر سيمالكا توافد المئات من أهالي قرى ومدن إقليم الجزيرة للأسبوع الثالث على التوالي، للمشاركة في الاعتصام المفتوح الذي دعا إليه مجلس عوائل الشهداء في الإقليم.

ويطالب المعتصمون الحزب الديمقراطي الكردستاني في باشور (جنوب كردستان)، تسليم جثامين 5 شهداء من الكريلا إلى ذويهم، كما ينددون بخيانته وتواطئه مع دولة الاحتلال التركي ضد مقاتلي حركة التحرر الكردستانية ومكتسبات الشعب الكردي.

واستهدفت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في كمين بمنطقة خليفان في الـ 28 -29 من آب / أغسطس الماضي، 7 من مقاتلي الكريلا، استشهد 5 منهم، فيما تمكن أحد المقاتلين من العودة إلى موقعه بعد 16 يوماً، بينما يعتقد أن مقاتلاً قد أسر بحسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وتأتي ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتزامن مع العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان) منذ نيسان/ أبريل من العام الجاري.

ويحضر الاعتصام عائلتا الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي للمطالبة بجثمان ابنيهما.

ويحمل مئات المشاركين في الاعتصام بشكلٍ يومي صور شهداء الكريلا الذين استشهدوا، نتيجة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان).

واعتصمت أمهات السلام في الـ 11 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قادمات من مختلف مدن وبلدات إقليم الجزيرة، على الجسر الرابط بين روج آفا وباشور كردستان، وكانت الأمهات قد عبرنَ الجسر حتى منتصفه في محاولةٍ للدخول إلى أراضي باشور كردستان، لتمنع قوات الديمقراطي الكردستاني الأمهات الـ 26 من العبور إلى الجهة المقابلة والمطالبة بجثامين الشهداء.

(ز س/ ف)

ANHA