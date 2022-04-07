بالصور.. آثار قصف دولة الاحتلال التركي الذي استهدف زركان

وتعرضت قرية الأسدية الآهلة بالسكان في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، ليلة أمس، لقصف مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة، من أهالي القرية وهم: محمود الظاهر (٤٢ عاماً)، براء محمود الظاهر (١٦ عاماً)، نرجس محمود الظاهر (١٥عاماً)، شفق محمود الظاهر (٩ أعوام)، وقريبة العائلة إيناس إسماعيل الخلف (١٧ عاماً).

وخلف قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قرية الأسدية وأطراف ناحية زركان الشمالية الغربية، أضراراً مادية كبيرة في ممتلكات الأهالي، حسب ما وثّقه مراسلنا.

وتتعرض ناحية زركان والقرى التابعة لها وناحية تل تمر التابعتين لمقاطعة الحسكة، لقصف شبه يومي من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، عقب وصولهم إلى مشارف الناحيتين، منذ احتلال منطقة سري كانيه في الـ 9 من تشرين الأول / أكتوبر عام 2019.

(ب ح/أم)

ANHA