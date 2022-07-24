بالصور.. آثار القصف التركي على مركز ناحية زركان وريفها

قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته منذ ساعات الصباح الباكر، بقذائف الهاون والمدفعية، مركز ناحية زركان وريفها الشمالي "أسدية، وتل أمير، ومشيرفة"، أسفر عن إصابة 4 مواطنين، بينهم طفلان "محمد مؤيد عبد الله (7 أعوام)، تيسير مؤيد عبد االله (5 أعوام)، والأب مؤيد عبد الله (32 عاماً)، ومواطن آخر محمد قاسم (20 عاماً).

وتم نقلهم إلى مشفى الشهيد خبات في ناحية الدرباسية، ومن ثم إلى مشفى الشهيدة ساريا بمدينة الحسكة لإصاباتهم الحرجة.

كما فقد عنصر من قوات حكومة دمشق حياته جراء القصف التركي على الناحية.

وخلّف القصف المدفعي لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على منازل المواطنين أضراراً مادية كبيرة تظهرها الصور التي وثقتها وكالتنا.

(ب ح/أم)

ANHA