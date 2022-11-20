بالصور.. آثار القصف التركي على منزل على أطراف مدينة كوباني

وشن جيش الاحتلال التركي بعد منتصف ليلة أمس السبت، قصفاً جوياً وبرياً على مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين وفقدان وإصابة عدد من عناصر قوات حكومة دمشق.

وجدد الاحتلال التركي قصفه على مدينة كوباني صباح اليوم، إذ استهدف أطراف المدينة، وتظهر صور حصلت عليها وكالتنا من الأهالي آثار الدمار على منزل استهدفته الطائرات التركية ما أدى إلى دمار أجزاء منه.

وأسفر القصف التركي عن استشهاد 11 مواطنين ومراسل وكالتنا عصام عبدالله؛ وإصابة 6 مواطنين ومراسل فضائية ستيرك (Stêrk TV)، بالإضافة إلى فقدان 14 عنصراً من قوات حكومة دمشق لحياتهم وإصابة 12 عنصراً آخرين، في مناطق متفرقة جراء استهدافهم من قبل الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي.

(ج م/د)

ANHA