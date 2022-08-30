بالشموع أهالي مقاطعة كوباني يستذكرون شهداء شهر آب

وحضر المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة لاستذكار 113 شهيداً من شهداء شهر آب، استشهدوا في أماكن وأزمنة مختلفة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالاً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي.

وافتتح كيلو علي كلمته بالتحدث عن قفزة 15 آب ودورها الكبير في الوصول بشعوب المنطقة إلى درب الحرية، وعن الدور الذي لعبه الشهيد عكيد في إعادة زرع الروح في جسد هذه الأرض التي كانت محتلة من قبل الفاشيين، ولكن قفزة 15 آب غيرت كل شيء وكتبت تاريخاً جديداً لكل شعوب المنطقة وليس فقط للشعب الكردي.

وأشار كيلو علي: "اليوم تحاول دولة الاحتلال التركي الانتقام لهزائمها في جبال كردستان، وفشل مخططاتها في مناطقنا بسبب تكاتف أبناء المنطقة فتقوم باستهداف مواطنينا، فترتكب المجازر بحق أبنائنا، ولكن عليها أن تعلم بأن كل هذا لن ينال من عزيمة أبناء المنطقة الماضين في درب الحرية عبر التضحية بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وانتهت مراسم استذكار شهداء شهر آب بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار الشهيدة دجلة.

(ن ك)

ANHA