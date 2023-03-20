بالشموع أهالي كوباني يستذكرون شهداء شهري شباط وآذار في ليلة عيد نوروز

وبدأت مراسم استذكار 379 شهيداً من شهداء شهري شباط وآذار التي حضرها أهالي مدينة كوباني وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية في إقليم الفرات، بإيقاد شعلة نوروز في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، تلاها الوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

وخلال مراسم الاستذكار ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي كلمة استذكرت فيها الشهداء، وهنأت شعوب المنطقة بقدوم عيد نوروز.

وقالت عائشة أفندي: "هذا اليوم العظيم في تاريخ الشعب الكردي يوم القائد عبد الله أوجلان، الذي لولاه لكنا الآن نرقد في قعر الظلام، يوم أناره لنا القائد عبد الله أوجلان بفكره وفلسفته، يوم أناره الشهيد مظلوم دوغان بروحه".

وأشادت عائشة أفندي بالدور البطولي لقوات الكريلا في جبال كردستان في الدفاع عن الشعوب.

وانتهت مراسم الاستذكار بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء.

(ن ك/ك)

ANHA