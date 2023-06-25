بالشموع أهالي كوباني يستذكرون شهداء مجزرة كوباني

وتوجه المئات من أهالي مقاطعة كوباني إلى مزار شهداء المجزرة الواقع على طريق جرابلس في مدينة كوباني، ومزار شهداء المجزرة بقرية برخ باتان لاستذكار شهداء مجزرة ليلة الغدر في مدينة كوباني وريفها.

وبدأت المراسم في مزار شهداء مجزرة كوباني بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، بعدها ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء عادل حج كرعو كلمة مجد فيها الشهداء وقال: "اليوم نحيي استذكار من كانوا على صلة روحية بأرضهم، فأصبحوا ضحية داعش ذراع الدولة التركية".

مضيفاً: "لكي لا تتكرر المجزرة ويُنحر أبناؤنا مرة أخرى على كل واحد منا أن يكون مسؤولاً عن هذه الأرض، ويتخذ من حرب الشعب الثورية منارة لدربه حتى ننتصر".

وانتهت المراسم بإيقاد الشموع على أضرحة شهداء المجزرة.

يذكر أن مجزرة ليلة الغدر في مدينة كوباني وقرية برخ باتان ارتكبت في الـ 25 من شهر حزيران/ يونيو عام 2015 عقب 5 أشهر من هزيمة داعش في المدينة، وراح ضحية المجزرة 243 مدنياً و30 مقاتلاً من وحدات حماية الشعب والمرأة.

(ز س/ك)

ANHA