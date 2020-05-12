بالصّور...6 أشهر من الدّوريّات المشتركة المصحوبة بالاحتجاجات والرّفض الشّعبيّ

وجاءت عملية سير الدوريات الرّوسية التركيّة المشتركة بموجب اتفاق سوتشي الموقع في الـ22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر بين الدولتين، عقب اتفاقٍ آخر أبرمَ بين الحكومة الروسية وقوّات سوريا الديمقراطية، ونصّ على ابتعاد الأخيرة من كامل الشريط الحدودي إلى عمق 32 كم باتجاه الجنوب.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا أسبوعياً عملية تسيير دوريتين مشتركتين منذ الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، لمسافة 20 كيلومتراً على الشريط الحدودي على عمقٍ يتجاوز 6 كيلومترات داخل الأراضي السورية، في إقليمي الجزيرة والفرات شمال وشرق البلاد.

وتشارك مروحيتان روسيتان المصفحات العسكرية في عملية سير الدوريات، بعد الصدامات التي شهدتها القرى الشرقية والغربية لمقاطعة كوباني، والتي أدّت إلى جرح محتجّين برصاص الاحتلال التركي، رفضوا عملية تسيير الدوريات، إلى جانب صحفيين أصيبوا خلال التغطية الإعلامية للأحداث.

ويبقى الرفض الشعبيّ مصاحباً لخروج الدوريات التي يشارك فيها الاحتلال التركيّ، والذي تسبّب في فقدان الآلاف من السوريين، ولا سيّما الكرد، لحياتهم من خلال الهجوم على مدن سريه كانيه/رأس العين وكري سبي/تل أبيض ومقاطعة عفرين مطلع عام 2018، إذ يستقبل الأهالي بشكل أسبوعيّ الدّوريات بالحجارة وشعارات تستنكر الاحتلال التركيّ.

(ج)

ANHA