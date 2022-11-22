بالقرب من قلعة حلب ...أحزاب وحركات سورية تستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي

أشعلت هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا رد فعل واضح من مختلف الفئات والأطراف، وضمن ردود الأفعال هذه أصدر اليوم عدد من الأحزاب السياسية والحركات السورية بياناً مشتركاً مقتضب اللهجة تجاه القوى الضامنة (أميركا – روسيا) التي لم تحرك ساكناً أمام الهجمات.

قرئ البيان من قبل السياسي المستقل عصام عزوز بحضور العشرات من أمناء وممثلي الأحزاب السياسية وذلك في بيت الأمة السورية الواقع بالقرب من قلعة مدينة حلب.

وجاء البيان كالآتي:

"بالتزامن مع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، يواصل الاحتلال التركي إرهابه واعتداءاته المتواصلة على أرضنا ممعناً في انتهاك سيادتنا وأرواحنا في النهج الذي دأب عليه.

لقد جاءت الاعتداءات التركية أمس مخلفة عشرات الشهداء والجرحى والمتضررين، والتي تأتي استمراراً لاعتداءات سابقة، وعلى مرأى من المجتمع الدولي بِرمته الذي يقف صامتاً بل ومتواطئاً مع هذه الاعتداءات، لم يكن ليجرؤ المُحتل التركي على إدخال طائراته الحربية إلى الأجواء السورية ليقصف قرب القواعد الأميركية إن لم يكن هناك ضوء أخضر لعدوانه، مع التغاضي الدولي عن هذه الاعتداءات، أيضاً نجد أن الموقف الروسي الذي يقدم نفسه ضامناً للعملية السياسية وفق مسار أستانا في سوريا، هو موقف ملتبس وغير واضح بل منحاز للطرف التركي، ومشارك في الصمت الدولي، وإلا كيف للضامن أن يغض النظر عن دخول الطيران الحربي التركي للأجواء السورية استكمالاً لإرهاب دولته المتعاقب على سوريا والسوريين.

إننا في الملتقى الوطني الديمقراطي السوري نتبنى تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، ونهيب بالحكومة السورية والإدارة الذاتية أن يتم فتح الأبواب الموصدة بينهما وتنحية كافة النقاط العالقة وتحمل مسؤوليتهما التاريخية أمام هذا التصعيد في الاعتداءات واستباحة سيادة الدولة السورية وكرامة الشعب السوري، بالحوار الجاد والتعاون والتعاضد للدفاع عن الأراضي السورية بكافة السبل والوسائل، ودعم المقاومة الشعبية كخيار لردع المحتل وتحرير الأرض، ومتابعة الحوارات بشكل حثيث وجدي للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

إننا نعلن مساندتنا لأهلنا في كافة الأراضي السورية المعتدى عليها وندين ونرفض الاعتداءات من أي جهة كانت، ونؤكد على خروج كافة الاحتلالات الأجنبية من أرضنا، ونستنكر صمت المجتمع الدولي ونطالبه بموقف واضح وصريح من هذه الاعتداءات والضغط على النظام التركي لوقف مجازره بحق السوريين ومنعه من استغلال دمائهم في بازار الانتخابات القادمة".

الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة المشاركة في إصدار البيان:

- حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري

- حزب الاتحاد الديمقراطي

- حزب التغيير والنهضة

- حزب سوريا المستقبل

- الحزب الديمقراطي السوري

- الحزب الاجتماعي الديمقراطي

- اتحاد المرأة الحرة

- الرابطة العلمانية

- حركة التغيير السلمي

الشخصيات الاجتماعية والسياسية السورية المستقلة والموافقة على البيان:

عصام عزوز، د. أحمد الدرزي (كاتب سياسي)، د. لياس حلياني، إنصاف سليطين، أسامة أبوديكار، حسن الحاج إبراهيم، جيهان السمان، رحاب إبراهيم.

(م ع/ ف)

ANHA