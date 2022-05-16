بالقرب من قاعدة للاحتلال التركي...امرأة تتهم القوات الروسية بالتواطؤ في قصف كوباني

شهدت قرية آشمة غرب مدينة كوباني اليوم الإثنين؛ دخول دورية عسكرية مشتركة بين القوات الروسية والاحتلال التركي وجابت عدد من القرى وصولاً إلى قرية زور مغار التي تشهد قصفاً مدفعياً من قبل الاحتلال التركي على مدى 4 أيام متواصلة.

ورصدت مراسلة وكالتنا إحدى المواطنات وتدعى زليخة عبدي وهي من سكان قرية آشمة؛ لحظة اعتراضها عربات عسكرية روسية وتركية قبيّل انطلاق دورية مشتركة.

وجاء اعتراض المواطنة المسنّة زليخة عبدي عقب قصف الاحتلال التركي 15 قرية في الريف الغربي والشرقي لمقاطعة كوباني؛ إلى جانب تعرض أطراف مدينة كوباني لعددٍ من القذائف المدفعية.

تقول زليخة "رغم أنهم يحتلّون أرضنا يقومون بقصفنا يومياً؛ هنالك أطفال ونساء في هذه القرى؛ لم تخّرج أيُّ طلقة من قرانا تجاه تركيا؛ حيث لا تتواجد قوات عسكرية في هذا الجانب؛ كانوا يتهمون قوات سوريا الديمقراطية بقصفهم قبل أعوام، لنزع تلك الذرائع انسحبت قسد ليسلّم المدنيون؛ وانتشرت قوات الحكومة السورية على الحدود، إذاً لماذا يتعمدون قصفناً نحن المدنيون، إنهم يمنعوننا حتى من سقاية محاصيلنا الزراعية".

وتشير زليخة أنَّ منازلهم معرضة للانهيار بفعل القذائف التي تسقط على أطراف القرية؛ مضيفةً "هل يودون منا أن نهجر قرانا؛ هذه أرضنا ولن ندعها لأحد؛ من أعطاهم الحق في أن يدنّسوا أرضنا وأن يسيروا بعرباتهم هذه".

(د)

ANHA