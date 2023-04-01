بالمجان.. الإدارة الذاتية تقدّم لقاح التسمّم الدموي لمربي الماشية

ويصيب مرض التسمّم الدموي أو المعوي الأغنام والخيول وأنواعاً أخرى من الثدييات، ويعد من الأمراض الأكثر خطورة على الماشية.

وتقوم البكتيريا بإفراز السموم في الأمعاء ومنها إلى الدم، وبذلك تحدث الإصابة بشكل مفاجئ دون ظهور أعراض استباقية واضحة.

وفي إطار استمرار جهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لدعم الثروة الحيوانية، قدمت مديرية الثروة الحيوانية في مدينة الحسكة التابعة لهيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة لقاح "الأنتروتوكسيميا" لمربي الماشية وبشكل مجاني؛ لتفادي انتشار هذا المرض الدموي.

وقال الرئيس المشترك لقسم الثروة الحيوانية في مديرية الزراعة والري بمدينة الحسكة، كاوا شيخو "استلمنا مخصصاتنا من لقاح "الأنتروتوكسيميا" بداية شهر آذار؛ للبدء بحملة التحصين ضد مرض التسمم الدموي المعوي الذي يصيب الماشية".

ونوّه شيخو أن التحصين الوقائي يحصل بشكل دوري وبموجب خطة سنوية، وتابع: "التحصين ينفذ مرتين خلال العام، الأولى بداية الربيع والأخرى في فصل الخريف".

ونوّه شيخو أن آلية التسليم تتم بشكل دفعات متتالية، وتابع: "حتى الآن استلمنا ما يقارب 500 علبة من اللقاح والتوزيع مستمر".

وأوضح شيخو "أن اللقاح يسلم بموجب مذكرات تسليم إلى الفنيين والبيطريين الموجودين في الوحدات الإرشادية، وعلى مربي الماشية مراجعة الوحدات الإرشادية للحصول على اللقاح".

وأكد شيخو أن لقاح "الأنتروتوكسيميا" يفيد في تحفيز المناعة لدى الحيوانات ويساعد في الحد من الإصابة بالمرض.

وتابع شيخو: "على جميع المربين أن يلتزموا بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة عن قسم الثروة الحيوانية، واتباع أساليب الرعاية الصحية والتغذية السليمة والتحصين الوقائي الدوري كل ستة أشهر".

ونصح شيخو مربي الماشية "بالحصول على النصائح من الوحدات الإرشادية المقدمة مجاناً من قبل مديرية الزراعة والري في إقليم الجزيرة؛ بهدف النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وتطويره وتنميته في المنطقة".

(م ح)

ANHA