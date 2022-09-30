بالغارات الجوية والقذائف.. روسيا وقوات دمشق تصعدان القصف على ريفي إدلب وحماة

وجددت طائرات حربية روسية قصفها لريف إدلب، حيث استهدفت بـ 8 غارات جوية، محيط قرية مصيبين شرقي مدينة أريحا الواقعة على طريق الـ m4 حلب- اللاذقية بريف إدلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات الروسية خلال اليوم إلى 12، حيث نفذت طائرة حربية روسية في وقت سابق من اليوم 4 غارات بالصواريخ الفراغية على محيط قرية الرويحة قرب خطوط التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي جنوب إدلب، تزامنا مع قصف بري لقوات حكومة دمشق على المحور ذاته، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

على صعيد متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية قرى العنكاوي وقليدين الزقوم والدقماق والحميدية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، في حين استهدف مرتزقة "أنصار التركستان" تجمعات قوات حكومة دمشق في ريف حماة الغربي بعدد من القذائف، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

(د ع)