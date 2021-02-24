بالفيديو...تركيّا تقصف بلدة آهلة بالسّكّان أمام أنظار القوّات الروسية

ويستمرّ القصف التركيّ على الطرف الشرقي لبلدة عين عيسى، بالإضافة إلى قرية صيدا والطريق الدولي الـM4، منذ الساعة 10:00 من صباح اليوم الأربعاء إلى الآن.

وتظهر مقاطع الفيديو القصف العنيف للاحتلال التركي أمام إحدى أكبر القواعد الروسية في ناحية عين عيسى.

ولم ترد معلومات حتّى اللحظة، حول وجود ضحايا نتيجة القصف التركي، في الوقت الذي يتعرّض فيه محيط البلدة للقصف المستمرّ.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين، أنّ 3 من المرتزقة التابعين لتركيا قُتلوا و7 آخرين جُرحوا في قرية هوشان غرب بلدة عين عيسى.

ويواصل الاحتلال التركي عدوانه على ناحية عين عيسى منذ الـ23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

(ز س/إ)

ANHA