بالفيديو...قاعدة عسكريّة تركيّة هي الأقرب للطّريق الدّوليّ

وتأتي عملية بناء القاعدة العسكرية في ظلّ قصفٍ مدفعي وصاروخي متبادل بين الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى للأسبوع السابع على التوالي في محيط بلدة عين عيسى.

وتظهر مقاطع فيديو القاعدة التركية التي لا تبعد سوى 500 متر فقط؛ شمال الطريق الدولي وقد زوّدت بالرادارات وآليات عسكرية، إلى جانب أسلحة ثقيلة، بينما أحيطت القاعدة بسواتر ترابية.

وتبعد القاعدة العسكرية التركية 1 كم عن النقطة المشتركة بين قوات الحكومة السورية والقوات الروسية على الطرف الجنوبي للطريق الدولي الـM4.

وشهد الأحد الماضي قصفاً مدفعياً تركيّاً من القاعدة؛ استهدف لأول مرة الأطراف الجنوبية لبلدة عين عيسى، ما أدى لسقوط مدنيين اثنين أُسعفا إلى مشفى البلدة.

وكان الاحتلال التركي قد أنهى عملية بناء قاعدة عسكرية بالقرب من قرية صيدا شمال بلدة عين عيسى بـ2 كم، في الـ23 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.

(ز س)