بالفيديو...مرتزقة الاحتلال يضرمون النيران في الأشجار بريف تل تمر

يستمر الاحتلال التركي ومرتزقته بجرائمهم في المناطق المحتلة، في ظل استمرارهم بهجماتهم على المنطقة.

وكالتنا وثقت قيام مرتزقة الاحتلال التركي بإضرام النيران في الأشجار في قرية القاسمية المحتلة والواقعة شمال غرب ناحية تل تمر بمسافة 5 كم.

وبحسب مراسلنا فإن القرية تم تهجير سكانها مع وصول الاحتلال التركي ومرتزقته للقرية، ناهيك عن تدميرهم لجميع المنازل وسرقة محتوياتها، مسبقاً.

وتظهر الصور التي حصلت عليها وكالتنا المنازل وهي مدمرة وقد سرقت حتى أبوابها ونوافذها، فيما يظهر في الفيديو المصور قيام مجموعة من المرتزقة بحرق أشجار الزيتون في القرية.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومرتزقته والتي باتت تطال حتى الطبيعة والأشجار.

(سـ)