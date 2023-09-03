بالفيديو...بلدة البصيرة بعد تطهيرها من المرتزقة والمجموعات الإجرامية

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وبعد معارك مع مرتزقة داعش والعناصر الإجرامية ومرتزقة نواف البشير من تطهير بلدة البصيرة في الريف الشرقي لدير الزور بالكامل منهم، وجرت صباح اليوم، عمليات تمشيط واسعة ضمن البلدة.

التطهير جاء بعد نداءات ومناشدات وجهت لقوات سوريا الديمقراطية من أهالي البلدة لتخليصهم من المجرمين والمرتزقة.

وعليه لبت القوات النداء ونشرت يوم أمس بياناً قالت فيه: "وصلتنا مناشداتكم ودعواتكم لقوّاتنا بضرورة التخلص من المجموعات المسلحة الدخيلة التي عاثت فساداً خلال الأيام الماضية في المنطقة، ودمرت ونهبت المؤسسات الخدمية بما فيها مؤسسات المياه والبلديات، وضربت الأمان وحاولت خلق الفتن والمشاكل دون حساب العواقب".

ويظهر مقطع مصور، عصر اليوم لوكالتنا، شوارع البلدة في جولة داخلها، بعد تطهيرها من المرتزقة والمجرمين، وإحلال قسد الأمن فيها.

(سـ)