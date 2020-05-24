بالفيديو...بهجة العيد وأمنيات الأطفال

كغيرها من مدن شمال وشرق سوريا تنعم مدينة الحسكة بالأمن والاستقرار, نتيجة حمايتها من قبل قواتها العسكرية رغم التهديدات التركية المستمرة على المنطقة.

ضجت الشوارع بالحياة والبهجة، بعد زيارة أضرحة الشهداء والمقابر الأخرى من قبل الأهالي، فالفرحة لا تفارق الأطفال في أول أيام العيد، من خلال جمع الحلوى في كافة أحياء المدينة.

وكالة أنباء هاوارANHA رصدت أجواء العيد في المدينة, والتقت بالعديد من الأطفال الذين عبّروا عن فرحتهم الكبيرة بقدوم العيد، وتمنوا أمنيات مختلفة.

الطفل إبراهيم محمد علي يقول "أمنيتنا مساعدة أطفال المخيمات، لأنهم يعيشون أوضاعاً صعبة في مخيمات التهجير".

أما الطفل أنس عثمان، يقول "أجواء العيد جميلة, تجولت في العديد من الأحياء، وجمعت كمية كبيرة من الحلويات والسكاكر, أتمنى السلام لأسرتي, ومطلبي من الأطفال أن يحبوا بعضهم بعضاً، وأن يكونوا بعيدين عن الكراهية والحقد".

وبيّنت الطفلة إيفا خليل أن أجواء العيد جميلة جداً، وعلى الأطفال أن يكونوا سعداء في العيد.

وتمنت انتهاء الحروب والعيش بسلام وأمان.

(هـ ن)

ANHA