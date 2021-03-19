بالفيديو...ANHA  ترصد آخر التطورات الميدانية في عين عيسى

تشهد قريتا صيدا والمعلق على الأطراف الشمالية والغربية لمركز ناحية عين عيسى، عمليات تسلل ليلية للمرتزقة التابعين للاحتلال التركي بإسنادٍ مدفعي وصاروخي بغية الوصول إلى الطريق الدولي وقطعه بين عين عيسى ومقاطعة كوباني.

قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أنها أفشلت ثلاث عمليات تسلل خلال الـ 16 والـ 17 من آذار الجاري في القريتين، قتلَ على أثرها 3 من المرتزقة ودمرت 3 آليات عسكرية بحسب البيان الرسمي لقسد.

وعقب الهجوم قصفت القواعد العسكرية التركية قرى "زيدا، معلق، جديدة، صيدا وأطراف بلدة عين عيسى" بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة.

يأتي ذلك فيما تحصن تركيا قواعدها العسكرية الخمسة في محيط عين عيسى على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية، بسواتر ترابية، بعد تزويدها بأنظمة رادراتٍ متطورة وكاميراتٍ للمراقبة، وهذه النقاط تشكل خطرًا على المنطقة وخاصة القرى المأهولة بالسكان، ومركز ناحية عين عيسى، وهي في الوقت ذاته تعد خرقًا للاتفاق المبرم بين روسيا والاحتلال التركي.

إلى ذلك قال قائد المجلس العسكري لمقاطعة كري سبي/ تل أبيض، أن الاحتلال التركي أعاق إعادة مدنيين إلى قريتي المعلق وصيدا؛ بعد تنسيق المجلس مع القوات الروسية في المنطقة، نتيجة القصف التركي المتواصل على القريتين.

وأدت القذائف التركية إلى فقدان 3 أطفال خلال أيام لحياتهم في ناحية عين عيسى ليرتفع العدد الكلي إلى 9 مدنيين فقدوا حياتهم؛ وإصابة 16 آخرين منذ بداية العدوان.

كما واتهم مجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض في وقت سابق؛ الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة لها، بتدمير 6 قرى بشكلٍ متعمد على الطريق الدولي الـ M4 منذ بدء العدوان.

واضطرت عشرات الأسر إلى ترك منازلها والنزوح باتجاه مخيم تل السمن جنوب بلدة عين عيسى، فيما نزحت أسر إلى مدينة الرقة.

وتتجاهل روسيا القصف الوحشي التركي، على الرغم من انتشار وحدات من قوات الحكومة السورية والشرطة العسكرية الروسية على خطوط التّماس في البلدة، بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين أنقرة وموسكو في الـ 22 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر لمراقبة عملية وقف إطلاق النار.

ANHA