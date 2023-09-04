بالفيديو...عملية تمشيط الشحيل

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وبعد معارك مع المرتزقة والعناصر الإجرامية من تطهير بلدة الشحيل في الريف الشرقي لدير الزور بالكامل منهم، وبدأت بعمليات تمشيط واسعة النطاق .

ويظهر مقطع مصور لوكالتنا، مقاتلي قسد، أثناء قيامهم بعمليات التمشيط، ضبطوا خلالها أسلحة وذخيرة تعود للمرتزقة والمجرمين.

ويوم أمس تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تطهير وتمشيط بلدة البصيرة بالكامل أيضاً بعد نداءات ومناشدات من الأهالي لتخليصهم منهم.

وعليه لبت القوات النداء ونشرت بياناً قالت فيه: "وصلتنا مناشداتكم ودعواتكم لقوّاتنا بضرورة التخلص من المجموعات المسلحة الدخيلة التي عاثت فساداً خلال الأيام الماضية في المنطقة، ودمرت ونهبت المؤسسات الخدمية بما فيها مؤسسات المياه والبلديات، وضربت الأمان وحاولت خلق الفتن والمشاكل دون حساب العواقب".

(سـ)