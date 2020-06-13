بالفيديو...الفرات بين أمسٍ هائج وحاضرٍ جاف جراء التلاعب التركي

ويأتي ذلك بالتزامن مع خفض الاحتلال التركي معدل المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية، بنسبة 60% من إجمالي الكمية المتفق عليها بين أنقرة ودمشق عام 1987، إذ تضخ 200 متر مكعب من المياه في الثانية خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الجاري من هذا العام، بدلاً من 500 متر.

وشهد العام الفائت خلال شهر أيار/مايو ارتفاعاً كبيراً لمنسوب مياه النهر، الذي غمر أراضٍ زراعية في سهل بوراز غربي مقاطعة كوباني، حيث ضخ الاحتلال التركي المياه بمعدل 1000 متر مكعب في الثانية، ما تسبب بخسائر كبيرة في المحاصيل الزراعية.

ويواجه سكان القرى على ضفاف نهر الفرات شمالي سوريا، تحديات معيشية صعبة في ظل مد وجزر لمياه النهر، الذي يتلاعب الاحتلال التركي بمنسوبه بين موسمي الربيع والصيف.

وطالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في وقتٍ سابق الأمم المتحدة والحكومتين السورية والعراقية الضغط على تركيا، حيال ما تنفذه من خرق واضح للمواثيق والقوانين الدولية، تجاه التعامل مع المياه الإقليمية.

(ز س/هـ ن)