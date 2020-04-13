بالفيديو...الاحتلال التركي يفض اعتصاماً لأهالي إدلب على الطريق الدولي

وأظهرت تسجيلاتٌ مصورة بثها ناشطون؛ وأخرى حصلت عليها وكالتنا اليوم الاثنين، معتصمين من أهالي إدلب على الطريق الدولي M4 الرابط بين مدينتي حلب واللاذقية، ضد تسيير الدورية الروسية التركية المشتركة، وفقاً لاتفاق موسكو الذي أُبرم في الـ5 من آذار/مارس، بين الدولتين إلى جانب وقفٍ لإطلاق النار.

ويعتصم المئات من أهالي إدلب على الطريق الدولي في قرية ترنبه منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي، ما دفع إلى تأجيل الدورية المشتركة قبل حوالي شهر.

وتُظهر لقطات الفيديو عشرات من جنود الاحتلال التركي، فيما يندد أحد المسنين بممارساتهم في فض الاعتصام بالقوة، إلى جانب المخططات التركية "الخافية على الشعب السوري" حسب تعبيرهم.

(ز س/ج)

ANHA