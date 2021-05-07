وتظهر المقاطع التي التقطها مراسلنا من الجو؛ مجرى النهر الفرات في أحد الوديان بعرض 1 كم، انحسرت فيه مياه النهر ليتقلص إلى عشرات الأمتار فقط.

وخفضت الدولة التركية منسوب مياه نهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية، بنسبة تراوحت بين 60 إلى 70% منذ شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري من إجمالي الكمية المتفق عليها، في خرق للاتفاقية الموقعة 1987 بين أنقرة، دمشق وبغداد.

حيث يحق لسوريا الحصول على 500 متر مكعب من المياه في الثانية، فيما تحصل العراق على 60% من تلك الكمية، وذلك ما تخالفه تركيا منذ أعوام في حربٍ بسلاح المياه تخوضها أنقرة ضد مناطق شمال وشرق سوريا بحسب مراقبين.

الانخفاض يهدد حياة ملايين الأشخاص ويؤثر على القطاعين الزراعي والصناعي

ويهدد تراجع إمدادات المياه النشاطات الزراعية والصناعية في حوض الفرات في سوريا، إلى جانب استفادة مناطق مثل منبج، كوباني، الرقة، ودير الزور إلى جانب مدينة حلب من مياه الفرات كمصدر رئيسي لمياه الشرب التي تروي الملايين في هذه المناطق.

إلى جانب ذلك أدى انخفاض منسوب النهر إلى تأثر السدود في توليد الطاقة الكهربائية وتغذية المناطق بشكلٍ كبير، كما وتسببت في نفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات الحية في النهر.

هذا ونفت إدارة سد تشرين "روج آفا" في شمال شرق سوريا الاربعاء الماضي، المعلومات المتداولة التي تحدثت عن عودة الدولة التركية إلى ضخ مياه نهر الفرات بنسبة عالية خلال الأيام الماضية.

ودعت إدارة السدود في شمال وشرق سوريا في وقتٍ سابق، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التدخل و"وقف الممارسات الوحشية والابتزازت التركية".

ويبلغ طول نهر الفرات 2800 كم من منبعه في شمال كردستان إلى مصبه في الخليج العربي، حيث يبلغ طوله في الأراضي السورية 610 كم، وتنتشر عليه عشرات المدن والبلدات من مدينة جرابلس شمالاً وصولا إلى مدينة البوكمال شرق سوريا.

(م)

ANHA