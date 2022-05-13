بالفيديو وكالتنا ترصد قرى تعرضت للقصف في كوباني

وقصفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها من منطقة جرابلس المحتلة، ليلة أمس وبالتحديد من قاعدة كركميش قبالة قرية زور مغار وقاعدة زيري قبالة قرية زيارة، القرى 'شيوخ فوقاني وزور مغار وبياضية وزيارة وجلغلو وآشمة وسيلم وكور علي ودكمداش وسفتك فوقاني وتحتاني وبوبان وجارقلي ودولي الصغير".

كما تعرضت مواقع لقوات حكومة دمشق في قريتي زور مغار وبوبان للقصف التركي.

واستخدمت دولة الاحتلال في قصفها الصواريخ والقذائف المدفعية، وقذائف الهاون، والأسلحة الرشاشة، ملحقة أضراراً مادية بممتلكات الأهالي، كما تظهرها المشاهد التي وثقفتها مراسلة وكالتنا "دجلة أحمد" في رصدها لواقع تلك القرى، ولقاطنيها.

وسقطت أكثر من ٢٠٠ قذيفة هاون ومدفعية على هذه القرى، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطائرات المسيّرة التركية في سماء المقاطعة.

(دأ/أ)

ANHA