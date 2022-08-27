انتهت عمليات البحث عن مرتزقة داعش لليوم الثالث. وشاركنا مراسيلنا الذين يتابعون الحملة خطوة بخطوة جميع العمليات بالصور والمقاطع المصورة.

بدأت الحملة في يومها الثالث في الساعة 05:00 بمشاركة المئات من عناصر قوى الامن الداخلي. وقامت قوى الامن الداخلي بداية بالبحث بحرص في المخيم. بعد ذلك اخذوا اللاجئين الى المركز لتدوين سجلاتهم.

*بعد الانتهاء من جزء من اعمال البحث في القسم الاول من المخيم. قامت خلايا نائمة لمرتزقة داعش بإضرام النار في خيمتين من القسم الاول. مما ادى الى جرح طفلة لاجئة من العراق تدعى زينب. وقامت قوى الامن الداخلي بالتدخل مباشرة واطفاء النار كما قام الهلال الاحمر الكردي بإسعاف الطفلة الى مشفى مدينة الحسكة.

*في ساعات بعد الظهيرة قامت هاجمت عوائل داعش عضوتان في قوى الامن الداخلي اثناء قيامهما بتدوين سجلات اللاجئين مما ادى الى اصابتهما.

* قامت نساء بمهاجمة لاجئ عراقي ٦٢ عاما اثناء وقوفه في الدور لتجديد سجلاته.

* اعتقلت قوى الامن الداخلي في اليوم الثالث من حملة "الانسانية والامن" في القسم الاول للمخيم ٦ مرتزقة وعثروا على نفق.

*تم كشف مركز لمرتزقة داعش حيث كان يقوموا بغسل ادمغة الاطفال فيه وتم تدميره بالكامل.

*ابعدت قوى الامن الداخلي الاطفال اللذين هاجموا قوى الامن الداخلي في المخيم.

*تم ردم العديد من الحفر التي يشتبه أنها استخدمت لإخفاء جثث اللاجئين الذين تم قتلهم في المخيم.

*اغلاق عدد من الخيم، حيث ان هذه الخيم كانت تستخدم لتدريب ومحاكمة النساء.

*قامت قوى الامن الداخلي يوم امس بتدوين سجلات 813 لاجئاً عراقياً وسورياً في القسم الاول من المخيم. واليوم قامت بتدوين سجلات مئات اللاجئين.

غداً ستستمر الحملة في يومها الرابع.

ANHA