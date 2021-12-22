بالفيديو والصور... حجم الدمار والأضرار التي خلفها قصف الاحتلال التركي لبلدة زركان

ويستمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمون "الجيش الوطني السوري" منذ بداية احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي في الـ 9 من تشرين الثاني 2019 باستهداف بلدة زركان، وقرى حوض الخابور في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الحسكة شمال شرق سوريا بشكل شبه يومي.

وتعرضت بلدة زركان وقراها الشمالية، الجنوبية، والغربية، ليلة أمس لقصف مدفعي مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، انطلاقاً من قواعدهم في قريتي باب الخير والداودية المحتلتين.

وطال القصف كلاً من قرى "الأسدية، الربيعات، محرملة، تل أمير، ومزرة وتل الورد" بالإضافة إلى الأحياء الغربية للبلدة وسوقها الشعبي. حيث قصفت البلدة بقذائف المدفعية والصاروخية، ووصل عددها حسب بيان لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، إلى أكثر من 60 قذيفة، والتي أدت لاستشهاد 4 مدنيين هم كل من "ملكة أحمد العيد 30 عاماً، ووالدتها المسنة فصلة العيد البالغة 60 عاماً من قرية الربيعات، والمواطنين صالح حميد ومحمد خير عليان من قرية الأسدية". بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل وممتلكات المدنيين.

ورصدت عدسة وكالتنا في ناحية زركان، آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال التركي ومرتزقته للبلدة، وحجم الأضرار الجسيمة التي ألحقها بالمنازل والأحياء الآهلة بالسكان.

(أم)

ANHA