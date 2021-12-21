بالفيديو والصور.. آثار قصف الاحتلال التركي لأحياء سكنية في بلدة زركان

توضح مقاطع مصورة لوكالتنا آثار استهداف جيش الاحتلال التركي لبلدة شمال شرق الحسكة شمال وشرق سوريا، بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة يوم الأحد الفائت.
خبر 2021-12-21T09:43:00 الحسكة

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يوم الأحد الفائت، من قرية الداودية وباب الخير، الأحياء الغربية في بلدة زركان التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، تعرضت فيها الأحياء للاستهداف المباشر بالأسلحة الرشاشة.

وخلف الاستهداف بحسب ما وثقه مراسلنا في البلدة، أضراراً لحقت بمنازل وممتلكات المدنيين، ويظهر في مقاطع الفيديو المصورة، آثار الاستهداف للأحياء الآهلة بالسكان بشكل واضح.

وتستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في هجماتهم على مناطق متفرقة من سوريا، تستهدف فيها "مقاطعة الشهباء، منبج، كوباني، عين عيسى، تل تمر، زركان"، إلى جانب استهداف مناطق أخرى من مدن وبلدات شمال وشرق سوريا عبر الطائرات المسيّرة.

(أ م/أم)

ANHA


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