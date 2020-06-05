بالفيديو... توسع المظاهرات في كري سبي والأهالي يهاجمون مدرعات الاحتلال التركي

لاتزال حالة الغليان الشعبي متواصلة في مدينة كري سبي/تل أبيض، حيث خرج الأهالي اليوم في مظاهرات واعتصامات رفضاً لجرائم وانتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين، والتي كان آخرها إقدام مرتزقة ماتسمى "الجبهة الشامية" التابعة للاستخبارات التركية على مداهمة المنازل واختطاف عدد من المدنيين في أحياء المدينة، من بينهم نساء وذلك بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وتوسعت الاحتجاجات بعد رفض جيش الاحتلال ومرتزقته إطلاق سراح المخطوفين، ليبدأ الأهالي بالهجوم على عدة مدرعات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال التركي عند المعبر الحدودي، ورشقها بالحجارة، وسط ترديد الشعارات التي تطالب بخروج الاحتلال التركي من كري سبي وهم يقولون "سوريا حرة حرة تركيا اطلع برا" بالإضافة إلى ترديدهم لمطلبهم في إطلاق سراح المختطفين حيث يظهر في الفيديو المصور المتظاهرون وهم يهتفون "بدنا المختطفين، بدنا المعتقلين".

هذا ولاتزال المظاهرات وحالة الغضب الشعبي مستمرة حتى اللحظة.

(ل)

ANHA