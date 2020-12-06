بالفيديو.. قصف تركي وحشي على ناحية عين عيسى

وتُظهر لقطات فيديو التقطها مراسل وكالتنا ليلًا في عين عيسى، ضراوة القصف الوحشي التركي للبلدة والقرى الآهلة بالسكان بالقرب من الطريق الدولي الـ M4، على وقع صوت آذان العشاء في مساجد البلدة.

وسقطت أكثر من 150 قذيفة مدفعية وصاروخية بين الساعة 15:00 و23:00 من يوم السبت، في تصعيدٍ عسكري تركي عقب فشل عملية الوصول إلى الطريق الدولي واحتلال قرية المعلك في الـ 23 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وتكبّدهم خسائر فادحة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأدى القصف التركي للبلدة؛ منذ الـ 17 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى 5 الشهر الجاري إلى جرح 14 مدنيًّا؛ إلى جانب استشهاد 4 آخرين بينهم أطفال.

وتلتزم القوات الروسية إلى جانب قوات حكومة دمشق؛ الصمت، خلال عامٍ من انتشارهم على طول خطوط التماس في منطقة عين عيسى، في ظل خرقٍ تركي واضح لاتفاق "وقف إطلاق النار" أحد مقررات مؤتمر سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019 بين موسكو وأنقرة.