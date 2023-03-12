بالفيديو.. مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون أشجار الزيتون في جندريسه

حصلت وكالتنا على مقطع فيديو مصور، يظهر أشجاراً قطعها مرتزقة "الحمزة" التي تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية (MIT)، والتي تعود ملكيتها إلى المواطن محمد تتر، والمعروف باسم محمد تاتو، من أهالي قرية كوركا التابعة لناحية جندريسه في عفرين المحتلة.

ويظهر الفيديو المصور أن المرتزقة قطعوا نحو 80 شجرة زيتون بشكل كامل ومنها بشكل جزئي في حقل يقع بين قرية تلفة ومركز ناحية جندريسه.

وتستمر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الأهالي، من قتل وخطف وقطع الأشجار، ناهيك عن تضييق الخناق على الأهالي بهدف دفعهم للتهجير من ديارهم وتغيير ديمغرافية المنطقة.

(ج س/ ل م)

ANHA