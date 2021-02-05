بالفيديو... مقاتلو قسد يردّون على هجمات مرتزقة الاحتلال التركي في عين عيسى

ويظهر في شريط فيديو، صوّره مراسل وكالتنا في عين عيسى، رصد قوات سوريا الديمقراطية لمحاولة تسلسل للمرتزقة، يوم أمس، إلى الطريق الدولي غرب البلدة، وقيام قوات سوريا الديمقراطية باستهدافهم.

وفي إطار حق الدفاع المشروع، ردّت قوات سوريا الديمقراطية على أماكن انطلاق الهجمات، حيث استهدف مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية كاميرا مراقبة فوق برج في القاعدة التركية في قرية المعلك شمال غرب بلدة عين عيسى.

كما ويتضمن الفيديو لحظة تدمير مدفع تركي يُعتقد أن يكون "مدفع عيار 57" على أطراف بلدة عين عيسى.

وأنشأت قوات الاحتلال التركي خلال شهرين 3 قواعد عسكرية في محيط بلدة عين عيسى، مزودة برادارات وكاميرات مراقبة وأسلحة ثقيلة شمال قرى صيدا ومشيرفة والمعلك.

واستهدف الاحتلال التركي، مؤخرًا القرى الآهلة بالسكان إلى جانب قصفٍ عشوائي طال أحياء بلدة عين عيسى، إذ فقد 6 مدنيين حياتهم بينهم أطفال، فيما أصيب 16 آخرون بجروح نتيجة القصف التركي.

وقصف الاحتلال التركي بمئات القذائف المدفعية والصاروخية بالإضافة إلى استخدام الدبابات؛ وخلال 70 يومًا، 165 موقعًا في أحياء بلدة عين عيسى، وقرى الجهبل، ومشيرفة، وفاطسة، وصيدا، ومعلك، والخالدية، وهوشان ومخيم عين عيسى.

ويستمر عدوان الاحتلال التركي ضد ناحية عين عيسى شمال شرق سوريا؛ للأسبوع العاشر على التوالي، فيما تؤكد قوات سوريا الديمقراطية عدم تمكن مرتزقة الاحتلال التركي من الوصول إلى الطريق الدولي الـ M4.

(ز س)

ANHA