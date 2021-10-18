بالفيديو... مئات المعتصمين في سيمالكا يطالبون بجثامين شهداء الكريلا

وبدأ أهالي إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا اعتصاماً مفتوحاً منذ الـ 5 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ضد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحدود الفاصلة بين روج آفا وباشور كردستان.

وكانت قوات الديمقراطي الكردستاني قد استهدفت خلال كمين 7 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا في الـ 28-29 من آب/أغسطس الماضي، استشهد على إثرها 5 من المقاتلين فيما يعتقد أن أحدهم قد أُسر بعد عودة مقاتل واحد إلى موقعه بحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وكان ذوو الشهيدين "تولهلدان رامان وسردم جودي" قد طالبوا في اليوم الأول من انطلاق فعاليات الاعتصام، الديمقراطي الكردستاني بتسليمهم جثماني ابنيهما.

وبدأ مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، بنصب عددٍ من الخيم للبدء باعتصامٍ مفتوح في ساحة معبر سيمالكا، بمشاركة مئات النساء والرجال.

يقول محمد أمين قاسم والذي قدم من مدينة الحسكة قاطعاً مسافة طويلة للمشاركة في الاعتصام، إنهم لن ينهوا اعتصامهم حتى يستلموا جثامين الشهداء الذين سقطوا غدراً على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وإن على الحزب تحمل جميع العواقب التي قد تسفر عنهاهذه الممارسات الخائنة بحق الشعب الكردي.

ويحمل مئات المشاركين في الاعتصام بشكلٍ يومي صور شهداء الكريلا الذين استشهدوا، نتيجة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومساندته للاحتلال التركي في باشور كردستان.

من جانبه يقول آلان حسكة إنهم كعوائل الشهداء لن يقبلوا بالخيانة التي يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما دعا إلى السعي لانتفاضة كردية شاملة ضد الخيانة.

واحتشدت أمهات السلام في الـ 11 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قادمات من مدن وبلدات مختلفة في إقليم الجزيرة، على الجسر الرابط بين روج آفا وباشور كردستان، وعبرن الجسر حتى منتصفه في محاولةٍ للدخول إلى أراضي جنوب كردستان، لتمنع قوات الديمقراطي الكردستاني الأمهات الـ26 من العبور إلى الجهة المقابلة والمطالبة بجثامين الشهداء.

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ANHA