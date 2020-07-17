بالفيديو.. لحظة مداهمة قوات سوريا الديمقراطية أوكار خلايا داعش ضمن حملة ردع الإرهاب

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة عبر بيان عن بدء المرحلة الثانية من حملة "ردع الإرهاب" لتعقب خلايا مرتزقة داعش في مناطق دير الزور، والتي جاءت بناء على طلب الأهالي وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، لا سيما بعد أن ازدادت هجمات داعش على المدنيين، وشكلت تهديدًا مباشرًا على حياتهم.

وخلال حملة التمشيط التي انطلقت ليلة أمس داهمت قوات سوريا الديمقراطية عدداً من أوكار خلايا داعش، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد من عناصر داعش فيها حتى الآن، بالإضافة إلى مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات بحوزتهم.

ونشر المركز الإعلامي لوحدات حماية الشعب مشاهد من بدء الحملة ولحظة مداهمة الأوكار وإلقاء القبض على عناصر خلايا داعش.

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ANHA