وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في الـ 4 من حزيران الجاري عن حملة "ردع الإرهاب"، في ريفي دير الزور والحسكة، ضد خلايا مرتزقة داعش.

وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية اليوم، عن انتهاء المرحلة الأولى من الحملة، حيث ضبط المقاتلون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 110 إرهابياً من عناصر مرتزقة داعش، ومشتبه بهم.

مراسلوا وكالتنا المرافقون للحملة، وصلوا إلى إحدى نقاط تمركز قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور، التي تم تجميع قسم من الأسلحة والذخائر التي ضُبطت فيها، ومن ضمنها أسلحة فردية، وعبوات ناسفة، ومواد تستخدم في صناعة المفخخات.

القيادي في قوات سوريا الديمقراطية ساسون تولهلدان قال لوكالتنا "إنهم خلال حملة ردع الإرهاب، تمكنوا من إلقاء القبض على العشرات من خلايا مرتزقة داعش".

وأوضح تولهلدان أنهم ضبطوا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة التي كان يستخدمها المرتزقة في هجماتهم على الشعب في شمال وشرق سوريا، وتابع بالقول "هذه الأسلحة والذخائر الموجودة هي قسم من تلك الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي ضبطت، وقد تم تسليم القسم الأكبر منها إلى الجهات المعنية في وقت سابق، والموجودة هنا الآن أيضاً سيتم تسليمها إلى الجهات المختصة".

(د ج)

ANHA