بالفيديو.. جيش الاحتلال التركي يقصف ورخلي بالغازات السامة

في الـ 8 من شهر حزيران الماضي، بدأ جيش الاحتلال التركي هجومًا على منطقة ورخلي، واستخدم في هجومه المتواصل الأسلحة الكيماوية، عشرات المرات، ضد قوات الدفاع الشعبي.

مقاتلو الكريلا المتمركزون في منطقة آفاشين وثقوا لحظات تعرض الأنفاق في ورخلي لقصف بالغازات السامة، وتظهر المقاطع المصورة تصاعد الدخان من المناطق المستهدفة.

هذا وقد أفشلت مقاومة الكريلا كل الهجمات التركية على منطقة ورخلي. حيث يتلقى جيش الاحتلال التركي ضربات موجعة من الكريلا رغم استخدامه الغازات السامة في الهجوم.

وتظهر المقاطع المصورة جزءًا صغيرًا من جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة في مناطق الدفاع المشروع.

واستخدم جيش الاحتلال التركي الغازات السامة نحو 100 مرة خلال شهرين؛ إذ أكد مقاتلو الكريلا الذين وثقوا القصف التركي أن جيش الاحتلال التركي لم يتمكن من تحقيق أية نتيجة على الرغم من استخدام جميع أنواع الأسلحة المحرمة.

(م)