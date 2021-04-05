بالفيديو... حتى المستوطنون لا يسلمون من انتهاكات المرتزقة في سري كانيه!

وحصلت وكالتنا على مقطع مصوّر يظهر فيه بعض العوائل المستوطنة من دير الزور، والتي جلبتها تركيا ومرتزقتها سابقاً إلى سري كانية واستوطنوا في منازل أهالي سري كانيه المهجرين، يقولون بأن فصائل من مرتزقة الاحتلال التركي طردوهم من المنازل لأن بعضهم لاينتسب إلى فصائل المرتزقة، والبعض الآخر بحجة أنهم لايتبعون للقطاعات التي يسيطر عليها مرتزقة الحمزات والمعتصم، ما أجبرهم إلى اللجوء إلى إحدى المدارس في المدينة بعد أن تم طردهم من المنازل.

ويقول أحد الأشخاص في الفيديو أنه يعيل 10 أطفال أيتام وطرده المرتزقة لأنه لم ينتسب للفصائل المرتزقة، ويقول: "كيف سأنتسب للفصائل وبرقبتي 10 أيتام، من سيعيلهم إن حصل لي شيئ؟".

ويظهر في الفيديو العشرات من الأطفال والنساء اللذين يبكون بعد طردهم من المنازل.

فيما يؤكّد الفيديو وحديث تلك العوائل بأنّهم دخلوا المدينة بعد احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها.

(إ)

ANHA