بالفيديو.. حركة الأسواق وأجواء رمضان جلية في اليمن رغم الحرب

تشهد محال الحلويات الرمضانية في اليمن، الزخم والحركة نفسها كل عام، باعتبارها أشهر ما يُميز المائدة في رمضان، إضافة إلى عدد من المأكولات الشعبية المختلفة.

كما تزخر المساجد في اليمن بحلقات الذكر وإقامة الدروس العلمية والمحاضرات، إضافة إلى الأنشطة الجماعية والتكافل الاجتماعي.

وقال مواطنون يمنيون إنه على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء تداعيات الحرب والحصار، إلا أنهم استقبلوا رمضان بالرحمة والفرحة والخير وبالأجواء الروحانية الطيبة، مشيرين إلى أنهم يبعدون كل السلبيات جانباً في أيام شهر رمضان المبارك.

وأشار المواطنون اليمنيون، إلى أنهم يكثرون من قراءة القرآن والتسبيح والتراحم فيما بينهم، سواءً بالزيارات أو بتوفير موائد الإفطار إلى المساجد، رغم الظروف الصعبة وقلّة فرص العمل الناتجة عن استمرار الحرب والحصار.

ويؤكد المواطنون أن شهر رمضان في صنعاء كغيرها من المحافظات، يحل ضيفاً على اليمنيين وسط أجواء إيمانية عامرة بالصلاة، وذكر الله وتسبيحه وتنزيهه تشهدها مختلف المساجد، التي تكتظ بالمصلين في هذا الشهر الفضيل.

(م ش)