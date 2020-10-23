بالفيديو... حجم الأضرار التي خلفها القصف التركي على عين عيسى وريفها

وكانت قوات سوريا الديمقراطية التي تصدت لتلك الهجمات وأحبطتها قد قالت في بيان أصدرته اليوم حيال الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها ناحية عين عيسى من قبل تركيا ومرتزقتها، بأنها "مستهدفة المدنيين على وجه الخصوص، وألحقت أضرارًا كبيرة بممتلكات الأهالي، حيث تسعى عبر تلك الهجمات إلى تهجير السكان من مناطقهم".

وقد تعرضت قرى تابعة لناحية عين عيسى بمحاذاة الطريق الدولي السريع (M4)، في الأيام الثلاث الأخيرة، لقصف مكثف وعنيف، مع تحليق للطائرات المُسيّرة والحربية فوق ناحية عين عيسى.

يذكر أنه حاولت مجموعة من المرتزقة التسلل إلى ناحية عين عيسى مع ساعات الفجر، في الـ 21 من تشرين الأول الحالي، وخلال تصدي مقاتلي مجلس عين عيسى العسكري لهجماتهم اندلعت اشتباكات في محيط قرية صيدا، أسفرت عن مقتل 10 مرتزقة وإصابة عدد منهم، بحسب ما أكد بيان قوات سوريا الديمقراطية.

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ANHA