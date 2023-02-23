بالفيديو.. الكرد يفترشون الشوارع في جندريسه

في بداية الفيديو تظهر امرأة كردية مسنة وهي جالسة مع أشخاص آخرين يبدو أنهم عائلتها في شارع دمره الزلزال وهم يستدفؤون بنار، وتشجو المرأة الكردية المسنة بصوت ملؤه الحزن وتقول " لقد شُردنا"، وترثي جندريسه المنكوبة.

على مقربة من المرأة الكردية، تفترش امرأة أخرى الأرض بجانب الأنقاض ويجاروها 3 أطفال، وبحسب ما يقوله شخص يتحدث خلال الفيديو أن أسماء الأطفال (لافا، فاطمة، جانو) الذين فقدوا والدتهم في الزلزال فيما يرقد والدهم في قسم العناية المشددة بأحد المشافي.

الشخص الذي يتحدث من خلال الفيديو، يشير بشكل مبطن إلى عمليات التمييز ضد الكرد الذين تحرمهم دولة الاحتلال التركي ومجموعاتهما المرتزقة من المساعدات، ويؤكد أن المساعدات تُقدم " للقادمين من الأطراف"، ويبدو أنه يقصد بهم المستوطنين.

(أس/م)

ANHA