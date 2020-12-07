بالفيديو... الاحتلال التركي ينشئ قاعدة جدية على تخوم بلدة عين عيسى

وتتوسط القاعدة العسكرية التي بدأت تركيا ببنائها منذ 20 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، برجٌ للمراقبة تعلوه كاميرات مراقبة حرارية.

وتعتبر القاعدة منطلقاً لمئات القذائف التي انهالت على محيط بلدة عين عيسى والقرى المأهولة بالسكان على الطريق الدولي خلال 3 أسابيع المنصرمة، مخلفةٍ 4 شهداء مدنيين بالإضافة إلى 14 جريحاً.

ويسعى الاحتلال التركي تعزيز تواجده العسكري في المناطق المحتلة وبالقرب من أحد أهم الطرق الحيوية في سوريا الطريق الدولي الـM4، ببناء ما يقارب 20 قاعدة في المناطق المحتلة.

وشهدت بلدة عين عيسى عمليات قصف متبادلة بين قوات سوريا الديمقراطية وجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، عقب فشل مخطط تركي في السيطرة على قريتي صيدا والمعلك ومخيم عين عيسى.

(ز س/ل)

ANHA