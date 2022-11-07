بالفيديو.. الاحتلال التركي يحرق جثث جنوده في زاب- تم التحديث  

نشرت وكالة فرات للأنباء اليوم الإثنين، مشاهدة مصورة، التقطت في ساحة المقاومة في تلة جودي غربي زاب في 11 أيلول 2022، توضح قيام جيش الاحتلال التركي بحرق جثث جنوده، في مشهد تقشعر له الأبدان.

وعلى الرغم من أن قوات الدفاع الشعبي نشرت أسماء ونسب وصور الجنود، إلا أن الجيش التركي يخفي جثث جنوده القتلى عن الرأي العام ، ونرى بأنه يحرقها هذه المرة.

وكان مركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، قد أعلن، خلال بيان له في 12 أيلول ، أن جيش الاحتلال التركي يقوم بحرق جثث جنوده، وجاء في البيان ما يلي: "في ساحة المقاومة لتلة جودي، حاول جنود الاحتلال التركي في 11 أيلول الدخول إلى خنادق الحرب للشهيد جكدار، لكن تم السيطرة عليها، في الساعة 10:00 نصب كمين أمامهم في البداية، وبعدها تم استهدافهم من خلال عملية نوعية، نفذت قواتنا في خنادق الحرب وفرقنا المتحركة هذه العملية، واستخدمت في هذه العملية القنابل اليدوية والأسلحة الفردية والقنص في استهداف الاحتلال، أسفرت هذه العملية عن مقتل ما لا يقل عن 10 جنود من قوات الاحتلال كان من بينهم ضابط برتبة عالية وإصابة أربعة أخرين، كما تم الإفصاح عن أسماء القتلى، سافاش، فاتح، غوكهان، سركان، بوراك، ناجي، هارون، ميرت، أوغوز وفؤاد.

استهداف جثث جنوده بالقنابل

قصف جيش الاحتلال التركي المناطق التي تتواجد فيها جثث قتلاه بالطائرات والمدافع، من أجل عدم حصول قواتنا على الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الجنود القتلى، وحلقت طائرة درون فوق مكان العملية، وتم استهدافها من قبل فرقنا المتحركة وإسقاطها، وبعدها تم قتل جنديين اثنين من جنود الاحتلال بعمليات القنص.

حرقوا بصواريخ حارقة

وبعد أن قصف جيش الاحتلال التركي المنطقة بالطائرات الحربية والمدافع، ألقوا صواريخ حارقة من مروحيات الهليكوبتر الهجومية على جثث الجنود وبهذه الطريقة أضرموا النيران في جثث جنودهم، ماتزال منطقة العملية وجزء من جثث جنود الاحتلال الذين تم قتلهم تحت سيطرة قواتنا، من الساعة 10:00 وحتى الساعة 16:00 ونتيجة للعمليات قتل 12 من جنود الاحتلال ، وأصيب 4 وأسقطت طائرة درون".

(س ر)