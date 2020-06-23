بالفيديو .. الاحتلال التركيّ يسرق محاصيل أهالي كري سبي

وحصل مراسلو وكالتنا على فيديوهات تظهر الأهالي الغاضبين من على البوّابة الحدودية في مقاطعة تل ابيض/ كري سبي وهم ينعتون الاحتلال التّركيّ ومرتزقته باللصوص "حرامية...حرامية" أثناء عبور ناقلات القمح اتّجاه الأراضي التركيّة.

هذا وتستمرّ الانتفاضة الشّعبيّة في مقاطعة تل أبيض/ كري سبي منذ يوم أمس ردّاً على رفع سعر مادّة الخبز وربط سعرها بالليرة التّركيّة تنفيذاً لسياسة التجويع الممنهج ونهب خيرات المناطق المحتلّة.

وبحسب المصادر فإنّ المتظاهرين طالبوا اليوم بإسقاط ما يُسمّى بالمجلس المحلّي وخروج المحتلّ التّركيّ من أرضهم.

(إ)

ANHA