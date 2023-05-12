بالأسلحة الثقيلة والطائرات...جيش الاحتلال يواصل هجماته

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً، بشأن هجمات جيش الاحتلال التركي، وجاء فيه:

"في منطقة زاب:

في 11 أيار في الساعة 07:00، شن جيش الاحتلال التركي هجماته على ساحة المقاومة في تلة إف إم، وردت قواتنا على هذا الهجوم في إطار حق الدفاع عن النفس.

في 11 أيار في الساعة 15:00، هاجم العدو خنادق المقاومة في سيدا وحاولوا تدميرها، مما أجبرت قواتنا على الرد.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 11 أيار، قصفت الطائرات الحربية 6 مرات مناطق كانيساركي في كارى وساحة المقاومة في تلة جودي.

في 11 و12 أيار، تعرضت مناطق المقاومة في تلة جودي وتلة آمدية، خنادق المقاومة في سيدا 8 مرات للقصف بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة".

(سـ)