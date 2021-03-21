بالعروض الفنية وحلقات الدبكة.... تختتم كافة فعاليات نوروز في شمال وشرق سوريا

قامشلو

اختتمت احتفالية نوروز لعام 2021، المنظمة في قرية هيمو التابعة لمدينة قامشلو، بتقديم عروض فنية، مسرحية، وغنائية، وسط الهتافات التي تحيي المقاومة التي يبديها المقاتلون في عين عيسى ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وانطلقت منذ ساعات الصباح الأولى، احتفالية نوروز تحت شعار "بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال"، وبعد إلقاء الكلمات، قدّمت الفرق الفنية بعضاً من عروضها الفلكلورية.

وبعد الانتهاء من فرقة درة الفرات من تقديم فقرات غنائية، قدّمت فرقة بوطان التابعة لحركة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، بعضاً من الفقرات الغنائية.

وتلا ذلك، تقديم فرقة بالا التابعة لحركة الهلال الذهبي، بعضاً من الفقرات الغنائية أيضًا، وتلاها تقديم فرقة الشهيدة ساكينة بعضاً من فقرات الرقص الفلكلوري، لتختتم الاحتفالية بتقديم الفنان زورو سعيد يوسف بعضاً من الأغاني الثورية.

الحسكة

وفي مدينة الحسكة، اختتمت فعاليات نوروز التي أقيمت في ساحة نوروز الذي يقام في السد الغربي الواقع شمال غرب مدينة الحسكة. وذلك بعد تقديم عدد من الفرق الفنية لعروضها الغنائية والراقصة أمام الحضور.

وانتهت بعقد المشاركين لحلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

الشهباء

اختتمت احتفالية نوروز لمقاطعة الشهباء وذلك بتقديم عروض فنية متعددة تمزج بين أنواع من الثقافات الكردية والعربية والتركمانية والآشورية.

وبدأت احتفالية نوروز في مقاطعة الشهباء لعام 2021 في الساعة 11 صباحاً بحضور عشرات الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية في قرية علاوشة بناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، بعد إلقاء الكلمات الافتتاحية تم تقديم عروض فنية متنوعة من المسرح والرقص والغناء وفقرات لألعاب الخفة.

واختتم الحفل بتقديم عروض فنية للأغاني الثورية الحماسية والتي تحيّي قدوم نوروز، وعرض مسرحي بعنوان (خالقين الأمل)، وكما تم تقديم عروض للدبكة الفلكلورية، بالإضافة إلى ألعاب الخفة المتنوعة.

وبتفاعل الأهالي وعقد حلقات الدبكة تم اختتام الحفل.

الرقة

وتوافد منذ ساعات الصباح الأولى، الآلاف من أهالي الرقة والطبقة ودير الزور من المكوّنين الكردي والعربي بالزي الفلكلوري إلى مكان الفرقة 17 الواقعة شمال مدينة الرقة للاحتفال بعيد النوروز.

وبدأت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية ودبكات شعبية قدّمتها عدّة فرق مشاركة بنوروز الرقة.

قدّمت فرقة الطبقة للثقافة والفن والتي حملت اسم الشهيدة أفيستا خابور، تحت عنوان "أنا سوري سأكمل مشواري"، تلاها تقديم فقرة غنائية وتراثية لفرقة الرقة للثقافة والفنون، كما شاركت فرقة الدرباسية بفعالية نوروز في الرقة قدّم فيها الفنان سلمان إبراهيم، أغنية بعنوان "روج آفا عروسك سوريا".

كما تمّ تقديم أغنية كردية من قبل الفنان خليل غنام. لتختتم بعدها احتفالية النوروز بتقديم فقرات من الدبكة الفلكورية من قبل فرقة الرقة والطبقة للفنون الشعبية، على وقع الأغاني الفلكلورية.

كركي لكي

اختتمت احتفالية نوروز في قرية حليق من قرى الينا في كركي لكي بعقد حلقات من الدبكة.

تحت شعار" بروح مقاومة نوروز سندحر الاحتلال" بدأت صباح اليوم احتفالية عيد نوروز في قرية حليق من قرى اليا في كركي لكي، وشارك فيها الآلاف من أهالي نواحي كركي لكي وجل آغا وتل كوجر.

وانطلقت الاحتفالية، بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ أشعلت أمهات الشهداء شعلة نوروز، وبعدها تخلل نوروز عدد من الكلمات.

وتلاه تقدم كل من فرق "ألنيا، وفرقة سرحد للأطفال، وفرقة شبيبة سرهلدان وفرقة روجين العرب" مجموعة من الأغاني الثورية.

وأما فرقة دلجين نيركز، ولورين عرب قدمتا فقرات من الدبكة.

واختتمت فعاليات عيد نوروز بعقد حلقات من الدبكة من قبل المشاركين.

كوباني

اختتمت فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في مدينة كوباني بعد أن شهدت الاحتفالية تنظيم سلسلة من الفعاليات الفنية.

وشهدت مدينة كوباني اليوم احتفالية حاشدة أقيمت في الغابة الواقعة على الأطراف الغربية للمدينة شارك فيها الآلاف من الأهالي، وذلك احتفاءً بالـ21 من آذار عيد نوروز الذي يحتفل به الكرد كل عام منذ آلاف السنين.

كما شارك في الاحتفالية وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ووفد من مجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض والإدارة الذاتية لإقليم الفرات وممثّلون عن فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وألقيت في الاحتفالية عدة كلمات، ألقاها كل من الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين وعضوة مجلس عدالة المرأة فلك يوسف وباسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا رئيسة هيئة المرأة جيهان خضرو وباسم أبناء وعشائر الرقة حسين البرجس، هنؤوا حلول عيد نوروز، وأكدوا استمرار النضال والمقاومة حتى دحر المحتل وتحرير القائد عبد الله أوجلان.

وعلى صعيد الفعاليات الفنية، قدمت فرقة بوطان عرضاً غنائياً، كما قدم الفنان دانيش بوطان والفنانة ديلبر شيخي عرضاً غنائياً، إضافة إلى تقديم عرض غنائي من فرقة فنية جاءت من الشهباء.

فيما قدمت فرقة جركسية جاءت من منبج عرضاً للرقص الفلكلوري الشركسي، فيما قدمت فرقة الهلال الذهبي للدبكة عرضاً فنياً للدبك الكردي الفلكلوري.

وقدم الفنان الشعبي مصطفى أبو الفوز الذي جاء من منبج فقرة غنائية شعبية باللغة العربية تفاعل معها الحضور بعقد حلقات الدبكة، تبعها تقديم فرقة كولافا لذوي الاحتياجات الخاصة عرضا غنائياً.

واختتمت فعاليات الاحتفال بنوروز في مدينة كوباني بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية والثورية.

ديرك

وانتهت فعاليات حفلة عيد نوروز 2021 في ديرك بتقديم العديد من المسرحيات والعروض الفنية وحلقات الدبكة، وركزت المسرحيات المقدمة من قبل مركز دجلة للثقافة والفن حول رمزية نوروز واحتلال عفرين وسري كانيه وكري سبي ومقاومة غاري.

بعد إلقاء كلمات من قبل كل من عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف، بالإضافة إلى كلمة الإدارة الذاتية ألقاها منال محمد أمين، بالإضافة إلى كلمة أحزاب الوحدة الوطنية من قبل قهرمان مامند.

قرئت بعدها العديد من البرقيات المقدمة باسم كل من "مؤتمر الإسلام الديمقراطي في شمال وشرق سوريا والأحزاب السياسية وبرقية تهنئة باسم الحزب الآشوري السريان والكلدان والآشور".

وبعد الانتهاء من البرقيات قدمت العروض من قبل كل من الفرق التالية: "فرقة جودي، فرقة آفا مزن، فرقة الكوجرات، فرقة الرقص كوجرات، فرقة برجا بلك، فرقة موزيك كوجرات، فرقة نوروز، قدمت عرضاً غنائياً والعديد من المسرحيات والرقص والدبكة الكردية، والفرق التي شاركت في حفلة نوروز ديرك قدمت العديد من الأغاني الثورية".

وانتهت فعاليات حفلة عيد نوروز على أنغام الأغاني الثورية وحلقات الدبكة الكردية التي قدمتها فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن.

تربه سبية

وفي ناحية تربه سبيه اختتم احتفالية نوروز 2021 التي بدأت صباح اليوم بمشاركة الآلاف من الأهالي الذين احتفلوا بعيد نوروز في سد مزكفت شمال الناحية بمشاركة كبيرة من باقي المكونات من عرب وسريان.

فبعد إيقاد شعلة نوروز من قبل عوائل الشهداء ألقيت كلمات من قبل نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في شمال وشرق سوريا بدران جيا كرد وباسم أحزاب الوحدة الوطنية من قبل كوفان كنعو وباسم الإدارة الذاتية الديمقراطية نظيرة كورية الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة .

وتخلل الحفل العديد من العروض المسرحية وتقديم الفنانين الأغاني الفلكلورية.

واختتم الحفل قبل قليل بتقديم الفنان الكردي الكبير خيرو عباس بعضاً من أغانيه وعقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي مؤكدين على روح المقاومة وأن نوروز هذا العام هو نوروز النصر.