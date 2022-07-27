بالأرقام.. حصيلة 3 أيام من القصف  التركي الهمجي على زركان وتل تمر

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من "الجيش الوطني السوري" منذ يوم الأحد الفائت، هجمات عبر قصف مدفعي وصاروخي بري، اعتبرت الأعنف على ناحيتي "زركان وتل تمر" التابعتين لمقاطعة الحسكة، خلال الشهر الجاري، بالمقارنة مع قصفها واستهدافها المستمر على مناطق الريف الشمال الغربي للمقاطعة منذ عام 2019.

وتسبب القصف الذي استمر 72 ساعة، بشكل مكثف على ناحيتي "تل تمر وزركان"، بأضرار كبيرة بممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى وقوع ضحايا بينهم أطفال ونساء.

وفي متابعة دقيقة لمراسلينا في مناطق التماس، وثقت وكالتنا بالأرقام عبر المراسلين وعبر قادة ميدانين حصيلة دقيقة لما شهدته ناحيتا "تل تمر وزركان" خلال الـ 72 ساعة التي بدأت في الـ 23 من تموز/ يوليو الجاري، واستمرت يومي الـ 25، والـ 26، من وقوع قذائف في الناحيتين وريفها، وعدد الشهداء والجرحى، والمنازل والممتلكات والمراكز الخدمية المتضررة.

في الـ 23 من شهر تموز/ يوليو الجاري، قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرى ناحية تل تمر واستهدف من خلاله ثلاثة قرى في الجهة الغربية والشمالية لناحية تل تمر، وهي قرى "أم الكيف، والعبوش، والدردارة"، بـ 119 قذيفة مدفعية ودبابة وقذائف الهاون.

وخلال القصف على قرية أم الكيف، استهدف القصف خطي 66 ك.ف و20 ك.ف المغذيتين لمحطة كهرباء ناحية تل تمر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، بالإضافة إلى تسببها بأضرار كبيرة بممتلكات المدنيين، بالإضافة إلى إصابة 3 مقاتلين من قوات حرس الخابور الآشوري.

وفي الـ 24تموز الجاري، استأنف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم على المنطقة، ليطال ناحيتي "تل تمر وزركان" في وقت واحد.

وبحسب مراسلنا، فإن القرى التي تم استهدافها في ناحية تل تمر هي "تل شنان الآشورية، والمجيبرة الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي M4 الطريق الواصل بين ناحية تل تمر ومدينة قامشلو في الجهة الشمالية الشرقية للناحية".

وكذلك قرى "الدردارة والعبوش والشيخ علي، وقبور القراجنة، ومحيط القاعدة الروسية في الجهة الشمالية لناحية تل تمر على الطريق الذي يصل الناحية بناحية زركان، وقرية أم الكيف وتل جمعة والمزرعة الواقعة بين ناحية تل تمر وقرية تل جمعة الآشورية، بالإضافة إلى قرية تل كيفجي الآشورية، وصوامع الحبوب في قرية أم الكيف، وتل طويل الآشورية، والطويلة، وسكر الأحيمر، والدشيشة، والأغيبش، وقصر توما يلدا، في الجهة الغربية لناحية تل تمر".

أما في ناحية زركان فاستهدف القصف البري "مركز ناحية زركان، وقرية دادا عبدال، ومزري، وتل حرمل، والأسدية، وتل أمير".

كما وثق مراسلونا استهداف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في 24تموز الجاري، قرى ناحية تل تمر وزركان بـ 173 قذيفة صاروخية، بين مدفعية ثقيلة وقذيفة هاون ودبابة، بالإضافة إلى استخدامها لراجمات الصواريخ. تسببت بتدمير العشرات من منازل المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين وماشيتهم، بالإضافة إلى تدمير سيارة في ناحية زركان.

وأدى القصف على ناحية تل تمر إلى استشهاد المواطن حسين إبراهيم عبوش، وإصابة 5 مواطنين آخرين بينهم امرأتان، وهم "فايز محمود الخضر، وفرحان علو خلو، ووضحه بو عمرو، وراجحة ياسين منيتي"، فيما لم يتسن لمراسلنا التعرف على المصاب الخامس؛ بسبب مغادرته المشفى عقب الإسعافات الأولية.

وفي السياق ذاته، في ناحية زركان، أصيب أربعة مواطنين، بينهم أب وطفلاه، وهم "مؤيد عبد الله، ومحمد مؤيد عبد الله، وتيسير مؤيد عبد الله"، من قرية مزري، بالإضافة لـ "محمد قاسم" في مدخل ناحية زركان من الجهة الجنوبية، كما فقد عنصر من قوات حكومة دمشق حياته في قرية الأسدية شمال غرب الناحية.

وفي 25تموز الجاري، ومنذ ساعات الصباح الأولى، عاود جيش الاحتلال التركي استهداف قرى ناحية تل تمر وزركان، حيث استهدف بـ 166 قذيفة صاروخية، قرى "الطويلة، تل طويل الآشورية غرب ناحية تل تمر"، وكل من قرى "الأسدية، والكوزلية، الخضراوي، وتل الورد، وخربة الشعير، وتل حرمل، ودادا عبدال، والصفا"، كما تم استهداف قرى "البسيس، والنويحات" بسلاح رشاش متوسط "الدوشكا".

(أم)

ANHA