بالأرقام.. حصيلة 19 يوماً من هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في الأيام المنصرمة (من ليلة 19 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم ولغاية 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري) هجمات عنيفة بالطائرات الحربية والمسيّرة بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة والدبابات والصواريخ استهدفت المئات من القرى والأماكن والبنية التحتية في شمال وشرق سوريا.

فمنذ ليلة الـ 19 من تشرين الثاني ولغاية الـ 23 من الشهر نفسه، قصف جيش الاحتلال مناطق شمال وشرق سوريا بـ47 غارة بالطيران الحربيّ، و20 هجوماً بالطيران المسيَّر، و3761 مرةً بالمدفعيّة الثَّقيلة والهاون والدبابات وشتى أنواع الأسلحة.

أما من 23 تشرين الثاني المنصرم ولغاية 7 كانون الأول الجاري، فقصف جيش الاحتلال التركي 79 قرية تابعة لإقليم الجزيرة بأكثر من 412 قذيفة بالمدفعية الثقيلة، وأكثر من 94 قذيفة هاون، بالإضافة إلى أسلحة الدوشكا و13 مرة بالطائرات المسيَرة، وأكثر من 13 غارة بالطيران الحربيّ.

وفي مقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة، تعرضت 41 قرية لأكثر من 2071 قذيفة بالمدفعية الثقيلة، و546 مرة بمدافع الهاون و21 قذيفة بالدبابات والقنابل المتفجرة، و350 قنبلة مقذوفة.

بينما قصف جيش الاحتلال 97 قرية في إقليم الفرات بأكثر من 287 قذيفة هاون، و210 قذائف للمدفعية الثقيلة، 20 مرة بالدبابات والقنابل المتفجرة وأسلحة القناصة و3 مرات بالطائرات المسيَرة، بالإضافة إلى أسلحة الـ (BKC) وصواريخ الـ (B –7).

الأضرار

أسفر القصف التركي لمقاطعتي الشهباء وعفرين المحتلة، عن إصابة طفل يبلغ من العمر (9) سنوات ومواطنين، وفقدان 3 عناصر من قوات حكومة دمشق لحياتهم، وأضرار مادية بممتلكات المواطنين، وانهيار منازلهم بشكل كامل.

في إقليم الفرات، استهدفت دولة الاحتلال التركي مشفى ومسجداً في بلدة "التروازية" التابعة لناحية عين عيسى دمر بشكل شبه كامل، إضافة إلى تدمير مشفى كورونا بالكامل على سفح جبل مشتنور.

وخلال استهداف جيش الاحتلال التركي لنقاط قوات حكومة دمشق بإقليم الفرات فقد 15 عنصراً من قوات حكومة دمشق حياتهم، وجرح أربعة آخرون.

كما أصيبت الطفلة (مجدار محمد 12 عاماً) بطلق ناري من قبل الاحتلال التركي، في حي كانيا كردان في الطرف الشرقي لمدينة كوباني.

وفي إقليم الجزيرة، استشهد 13 مواطناً وأصيب 16 آخرون جراء هجمات الاحتلال التركي، وأصيب 4 أطفال نتيجة انفجار قذيفة مدفعية كان قد أطلقها الاحتلال ومرتزقته في وقت سابق على قرية "المجيبرة" بناحية تل تمر.

في حين استهدف جيش الاحتلال محطات البترول في نواحي مقاطعة قامشلو كـ (ديرنا قلنكا، غر/ تل حسناك، معشوق، عودة، تل جسر، علي قاصو، كرهوك وعلي آغا، طفلة)، بالإضافة إلى منشأة الغاز بالسويدية، ومحطة الكهرباء في قرية مزكفت التابعة لناحية تربه سبيه، وشركة نوروز في مدينة قامشلو.

بينما استهدف أكاديمية قوى الأمن الداخلي "السوتورو" في قرية "روتان" بناحية تربه سبيه، ومخيم الهول الذي يحوي عوائل مرتزقة داعش بالحسكة.

واستهدف جيش الاحتلال بالمدفعية الثقيلة المخبز الوحيد في قرية الربيعات بناحية زركان في مقاطعة الحسكة والذي كان يزود سكان أكثر من 20 قرية وبلدة بالخبز قبل الاستهداف.

ANHA