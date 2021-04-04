بالاحتفاليات والأنشطة الإيكولوجية.. أهالي مقاطعة قامشلو والرقة يحتفلون بميلاد القائد أوجلان

يصادف اليوم الـ 4 من نيسان ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي ولد قرية أمارا (أومرلي) في ناحية خلفتي التابعة لمدينة رها (أورفا)، وعليه نظمت في عدة نواحي ومدن مقاطعة قامشلو احتفالات بهذه المناسبة، فيما أقيمت سلسلة من النشاطات في مدينة الرقة.

تل حميس

نظم أهالي ناحية تل حميس في مقاطعة قامشلو الاحتفالية في ساحة مقر لجنة الزراعة في الناحية، حيث زينوها بصور القائد عبد الله أوجلان والأعلام والرايات التي ترمز إلى ثورة روج آفا.

وانطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، وألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل حميس كلمة باركت فيها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على كافة الشعوب وقالت:" القائد عبد الله أوجلان عمل على نشر المحبة والأخوة بين شعوب المنطقة، وهذه النظرية كانت ولا زالت تهز عرش الطغاة والمستبدين الذين تآمروا على القائد أوجلان لكنهم لم يفلحوا في ذلك، لأن القائد استطاع من خلال فكره النير أن يجعل من سجن إمرالي منارة لكل الشعوب التواقة للحرية".

وتخلل الحفل كلمة الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية تل حميس جوزة الحاصود، والتي أشارت إلى أن ميلاد القائد هو ميلاد لكل المضطهدين والتواقين إلى الحرية والباحثين عن العدل والمساواة، فقد كان التاريخ على موعد من ولادة نجمة من نجومه في 4 نيسان 1949".

ومن جهته ألقت كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية تل حميس، عماش الخضر والذي أشار إلى أنه "بولادة القائد أوجلان جلب فكر جديد ينادي بحرية الشعوب والمساواة والعدالة، وتحرير المرأة من القيود والعبودية التي لازمتها طوال السنين".

وبعد الانتهاء من الكلمات هتف المشاركون في الاحتفالية بصوت واحد "الحرية للقائد عبد الله أجلان، عاش القائد أوجلان، بالروح بالدم نفديك أوجلان"، وتلا الكلمات عقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني العربية التراثية والوطنية، قدمها نخبة من فناني المركز الثقافي في ناحية تل حميس.

تل براك

وفي ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، احتفل العشرات من أهالي الناحية بمناسبة ميلاد القائد عبد الله اوجلان، حيث نظمت الاحتفالية في حديقة أفيستا بمركز الناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية تل براك في مقاطعة قامشلو حنان داوود كلمة هنأت فيها ميلاد القائد عبد الله أوجلان على جميع الشعوب التواقة إلى الحرية، مؤكدة:" أن هذا اليوم يعتبر من الأيام المقدسة لدى الشعوب التواقة إلى الحرية، لأنه يوم ولد فيه قائد ضحى بنفسه من أجل شعبه كي ينال حريته".

ثم قدّمت الفرق الغنائية التابعة للمركز الثقافي في الناحية فقرات غنائية لتنتهي الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

قامشلو

وشارك في الاحتفالية التي نظمت من قبل مؤتمر ستار بالتنسيق مع هيئة الثقافة والفن في مدينة قامشلو تحت شعار "حان الوقت لحرية القائد أوجلان"، أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية في الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى المئات من أهالي المدينة.

وزينت ساحة الملعب بأعلام مؤتمر ستار وصور للقائد عبد الله أوجلان، ولافتة "ميلادك بزوغ فجر حرية الشعوب".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم ألقيت كلمة الافتتاحية من قبل الإدارية في مؤتمر ستار، كلستان كلو، باركت فيها حلول هذا اليوم على الشعوب الحرة وشهداء الحرية، مخصةً بالذكر المرأة الكردية.

وأكدت كلستان كلو أن ميلاد القائد المصادف لـ 4 نيسان 1948، خلاص الشعوب المضطهدة من الأنظمة الديكتاتورية والرأسمالية".

وأضافت: "القائد بمثابة المفكر والفيلسوف والنبي الذي أرسل للشعب الكردي خاصة والشعوب التي تعيش على أرض ميزوبوتاميا عامةً، لهم فلاسفتهم وأنبيائهم ومفكريهم، ولنا القائد عبد الله أوجلان".

وتابعت: "وقف القائد عبد الله أوجلان في وجه كافة السياسات التي اتبعتها الأنظمة العالمية المبنية وفق استعباد الشعوب، والنيل من حقوق المرأة خدمة لأجنداتها السياسية، وبرزت المرأة كعنصر مقاومة ومكافحة لسد الطريق أمام كل الانتهاكات التي كبلت حريتها".

إلى هذا، قدمت كل من فرقة ستيرا زيرين وساكينة التابعتين لحركة الهلال الذهبي، بالإضافة إلى فرقة بوطان وكوليلكي موزوبوتاميا فقرات غنائية.

عامودا

نظم مؤتمر ستار في ناحية عامودا احتفالية، في قرية سنجق سعدون الواقعة شمال الناحية، تحت شعار "حان الوقت لحرية القائد أوجلان".

وشارك في الاحتفالية العشرات من أهالي الناحية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية للإدارة الذاتية، مرتدين الزي الكردي الفلكلوري، ورافعين صور القائد عبد الله أوجلان.

وزينت ساحة الاحتفالية بشعار "لنحطم العزلة لنقض على الفاشية كي نحيا أحرارًا مع القائد أوجلان"، بالإضافة إلى رفع أعلام مؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة افتتاحية من قبل الإدارية في مؤتمر ستار لناحية عامودا، شهناز إبراهيم، التي باركت ميلاد القائد عبد الله أوجلان على جميع شهداء الحرية والكرامة وعلى الشعب التواق إلى الحرية.

وأكدت شهناز أن شهر نيسان يعتبر من الشهور المقدسة لكافة الشعوب في الشرق الأوسط عامة والنساء بشكل خاص، مؤكدة: "ميلاد القائد أوجلان ميلاد شعوب العالم".

إلى جانب ذلك، قدمت فرقتا (جوانين هوري، آكري) عروضًا غنائية، تلاها عرض لفرقة شهيد مزكين الخاصة بالرقص الفلكلوري.

كركي لكي

نظمت الاحتفالية في ساحة قوات حماية المجتمع في ناحية كركي لكي، والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية لمؤتمر ستار في الناحية نسرين محمد، والتي هنأت هذا اليوم وقالت "ميلاد القائد أوجلان خلق لنا حياة جديدة مفعمة بالحرية ومقاومة تخلق الكفاح والنضال للشعوب المظلومة".

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات من الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

جل آغا

وفي ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، نظمت الاحتفالية في سد جل آغا الواقع شمال شرق الناحية والتي بدأت بغرس 600 شجرة زيتون من قبل أعضاء وإداريي في الناحية.

وتخللت الاحتفالية بإلقاء كلمة من قبل الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية جل آغا سرور الشطي والتي قدّمت لمحة عن حياة القائد عبد الله أوجلان، وعن مسيرته النضالية، ثم عقد المشاركون في الاحتفالية حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

الرقة

وبهذه المناسبة انعقدت سلسلة من الفعاليات الإيكولوجية في الرقة، وهي:

افتتحت بلدية الشعب في منطقة المزارع في ريف الرقة الغربي حديقة "القائد" ضمن مزرعة الأندلس.

كما افتتحت منظمات المجتمع المدني في الرقة معملًا للمياه الصحية في الطرف الجنوبي للمدينة، بالإضافة إلى غرس 60 شجرة في حديقة البستان ضمن المدينة.

وكذلك بادرت مؤسسة عوائل الشهداء في الكرامة والمؤسسات المدنية في الرقة بغرس 300 شجرة ضمن حديقة الشهداء في بلدة الجديدات الواقعة في ريف الرقة الشرقي، بالإضافة إلى غرس 400 شجرة في مزار الشهيد سيفدار في البلدة.

تربه سبيه

وفي ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، نظمت الاحتفالية في منطقة بخجي مزن شمال الناحية.

وزينت ساحة الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في مجلس ناحية تربه سبيه كلارا أديسا، كلمة أشارت من خلالها إلى أنه لا أحد يستطيع حجب شمس القائد عن المنطقة وأفكاره وفلسفته، معاهدة بمواصلة النضال حتى تحريره من سجن إمرالي.

كما ألقيت كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء، من قبل زينب إبراهيم والتي نوهت إلى أنهم وجدوا حريتهم في فكر القائد عبد الله أوجلان وقدموا الكثير من التضحيات في هذا الطريق ومستعدون لتقديم المزيد من أجل حريتهم وحرية القائد عبد الله أوجلان.

كما ألقيت كلمة باسم الأحزاب السياسية في الناحية، ألقاها العضو في المجلس الرئاسي بمجلس سوريا الديمقراطي، إبراهيم الثلاج، ونوّه من خلالها إلى "أن القائد أوجلان رهن عمره من أجل تحرير الشعوب واليوم نجد الإدارة الذاتية تنهل من هذا الفكر وأصبحت رمزًا في العالم أجمع في محاربة الإرهاب من جهة والعيش المشترك من جهة أخرى."

بعدها قدمت فرقة الشهيد خبات التابعة لمركز هيزل للثقافة والفن وفرقة الشهيدة أفيستا للغناء التابعة لمركز الشهيد ساسون في بلدة معشوق فقرات غنائية، كما وقدمت فرقة الشهيد فدكار للمسرح عروضًا مسرحية، لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة.

(م ح)

ANHA