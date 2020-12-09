بالأغلبية.. النواب الأمريكي يؤيد مشروع قانون يفرض عقوبات على تركيا

وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتًا من 430 في مجلس النواب، وبدعم قوي من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به ترامب، وذلك بحسب تقرير لصحيفة كاثيميريني اليونانية.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ على التشريع هذا الأسبوع، ويأمل الداعمون أن يعيد ترامب النظر في تهديده باستخدام حق النقض إذا مرّ بهامش مماثل لما حصل في مجلس النواب.

ويحدد قانون الدفاع الوطني سياسة البنتاغون بشأن عدد السفن والبنادق التي سيتم شراؤها ودفع رواتب الجنود، وتحديد سبل مواجهة التهديدات الجيوسياسية.

ويتضمن مشروع القانون صياغة تجبر الرئيس على فرض عقوبات جديدة على تركيا بسبب حصولها على نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس – 400.

(م ش)