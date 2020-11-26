بالأغلبية المطلقة.. أوروبا تدين تركيا

ويدعو مشروع القرارالذي صوّت عليه النوّاب الأوروبيون، اليوم الخميس، القمة الأوروبية التي ستعقد الشهر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير، رداً على محاولاتها فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية، فضلاً عن تصرفاتها في شرق المتوسط وخلافها مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا.

ويدين المشروع وفق ما نقلته "العربية الحدث"، إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص".

إلى ذلك، يدعو القادة الأوروبيون إلى الحفاظ على موقف موحّد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة.

ويشار إلى أن الأزمة تفاقمت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ آب/أغسطس الماضي، على خلفية التنقيب التركي في المياه الدولية التابعة لليونان في البحر المتوسط.

(س ر)