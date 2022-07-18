أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين ( 18 تموز 2022)، بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه تفاصيل مخطط تركي جديد لإرسال المرتزقة السوريين إلى اليمن وجنوب كردستان لمحاربة مقاتلي الكريلا، الذين تخوض تركيا ضدهم هجمات إبادة منذ 17 نيسان العام الجاري.

وقالت قسد في مستهل بيانها: "في رحلة ارتزاق متجددة، كلّفت الاستخبارات التركية الفصائل المرتزقة المنضوية في صفوف ما يسمى (الجيش الوطني السوري) التابع لتركيا بفتح باب التجنيد مرة أخرى لمرتزقتها استعداداً لمهمة عسكرية أخرى خارج الأراضي السورية".

ووفقاً للبيان فقد أُطلق الاحتلال التركي "على المهمة تسمية (المهمة رقم 3)، في إشارة إلى تسلسل المهمات الخارجية التي التحق بها المرتزقة بناء على توجيهات من الاستخبارات التركية، حيث كانت (المهمة رقم 1) القتال في ليبيا، و(المهمة رقم 2) القتال إلى جانب الاستخبارات التركية في أذربيجان".

وأضافت قسد إلى بيانها: "وبحسب صور لعقود مكتوبة حصل عليها المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية، فإن كلّ مرتزق سوري من (الجيش الوطني السوري) يلتحق بالمهمة الخارجية رقم 3 سيحصل على راتب شهري مقداره 2500 دولار أميركي مع مبلغ مالي إضافي في حال الإصابة أو القتل".

ومضت قائلة "وبحسب مصدر مطلع، فإن الاستخبارات التركية ومتزعمي الفصائل الإرهابية حددوا وِجهتين للمرتزقة في المهمة رقم 3 وهي قسم من المرتزقة سيتجه إلى اليمن استكمالاً لمهمات سابقة سرية نظمتها الاستخبارات التركية في عام 2020 وأرسلت بموجبها 150 مرتزقاً سورياً إلى ذاك البلد. أما القسم الآخر، سيتجه إلى إقليم كردستان العراق للمشاركة مع جيش الاحتلال التركي في الحرب ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني".

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية في بيانها أنه "من المقرر أن يخضع هؤلاء المرتزقة إلى تدريب عسكري مركّز في معسكرات بحوار كلس حيث وصلت بالفعل دفعة من مرتزقة (أحرار الشرقية والسلطان مراد وسليمان شاه)، فيما امتنع متزعمي مرتزقة (الجبهة الشامية) من إرسال المرتزقة إلى المهمة الجديدة في الوقت الحالي".

واختتمت بيانها بالقول: "وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من انخراطهم في الحرب الليبية وكذلك الحرب ضد أرمينيا، لم تنهي الاستخبارات التركية لحد اللحظة مهمة المرتزقة السوريين، واحتفظت بهم لمواصلة دورها التخريبي في بلدان جديدة وفي معارك أخرى خارجية محتملة".

(س ر)